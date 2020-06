B5 Börse: Wirecard-Aktie sackt nach Insolvenz 70 Prozent ab

Wirecard stellt Insolvenzantrag. Nach Bekanntwerden dieses Schrittes wurde die Aktie vorübergehend vom Handel ausgesetzt. Jetzt wird wieder gehandelt und der Kurs rauscht noch einmal 70 Prozent nach unten.

Damit ist das Papier nun nur noch 3,75 Euro wert. Vor zwei Wochen waren es noch rund 100 Euro gewesen. Das zeigt die ganze Dramatik der Geschichte.

Erfreuliche Nachrichten bei Lufthansa und Bayer

Dass der Großaktionär Thiele nun dem staatlichen Rettungspaket doch zustimmen will, sorgt dagegen für Freude an den Aktienmärkten. Die Lufthansa-Aktie legt 14 Prozent zu und steht damit ganz oben im M-DAX. Der Nebenwerteindex schafft insgesamt ein Prozent zu im Moment.

Auch der DAX kommt voran: hier steht ein Plus von einem halben Prozent an den Tafeln. Bayer hat seinen milliardenschweren Vergleich mit den Glyphosatklägern in den USA verkündet. Das hatte zunächst für Erleichterung gesorgt.

Inzwischen geben die Aktien aber zwei Prozent nach. Und noch zum Euro: der steht bei einem Dollar 12 20.