B5 Börse: Wirecard-Aktie bricht mehr als 60 Prozent ein

Einen solchen Absturz eines Standardwertes hat die Deutsche Börse seit Menschengedenken nicht erlebt. Um mehr als 60 Prozent brach heute der Kurs der Wirecard-Aktie ein. Das Papier des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München notierte am Ende bei weniger als 40 Euro. Händler sagten, nach den neuen Turbulenzen rund um unklare Finanzierungs-Ströme sei das Vertrauen des Marktes in Wirecard regelrecht zertrümmert worden. Der historische Kurssturz der Wirecard-Aktie zog auch den Gesamtmarkt mit nach unten. Der DAX gab um 0,8 Prozent nach auf 12.282 Punkte.

Auch Lufthansa-Aktien schwach

Unter Druck stand erneut die Aktie der Lufthansa mit einem Minus von 4 Prozent. Hier ist weiter unklar, ob es in einer Woche bei der außerordentlichen Hauptversammlung eine Mehrheit für das staatliche Rettungspaket geben wird. Und damit steht wieder die Möglichkeit einer Insolvenz im Raum. In New York gibt der Dow Jones um 0,5 Prozent nach. Und der Euro notiert bei 1,1215 Dollar.