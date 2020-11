vor 6 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

B5 Börse: Weltweite Kursrally geht weiter

In der Vorwoche hat der DAX über 1200 Punkte verloren. Ausgerechnet in der US-Wahlwoche hat er die Scharte so gut wie ausgewetzt. Mit einem neuen US-Präsident Joe Biden könnten die Märkte offenbar gut leben.