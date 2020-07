B5 Börse: Wechselhafte Woche erwartet

Die Aktienmärkte gingen gespalten in die zweite Jahreshälfte, meint man bei der Baader Bank. Einerseits signalisierten die globalen Frühindikatoren V-förmige Wirtschaftserholungen aufgrund der tatkräftigen Hilfe von Geld- und Fiskalpolitik. Andererseits müsse die Konjunktur-Saat auch tatsächlich aufgehen. Mit Sorge betrachten die Investoren die weltweit wieder zunehmende Corona-Infektionszahlen.

Feste Vorgaben aus Asien

An den asiatischen Börsen sind diese Sorgen allerdings zum Wochenanfang in den Hintergrund getreten. Der Nikkei in Tokio steigt um 1,6 Prozent, der Hang Seng Index in Hongkong gewinnt 3,5 Prozent, interessant dürfte an den deutschen Börsen der Kursverlauf der Commerzbank-Aktien werden, nachdem die Führungsspitze überraschend ihren Rückzug angekündigt hat und der Euro steht bei 1,12 87 Dollar.