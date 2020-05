B5 Börse: Wall Street schließt mit Verlusten

Nachdem an der Wall Street im Handelsverlauf die Aktienkurse zunächst stiegen, drehten sie am Ende ins Minus. Der Dow Jones schloss 0,6 Prozent schwächer bei 25.401 Punkten. Der Technologie-Index Nasdaq verlor 0,3 Prozent. Dazu dürften Unsicherheiten wegen der Virus-Pandemie beigetragen haben. Die US-Industrie hat im April massiv Aufträge eingebüßt. – Und die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China scheinen die Investoren doch wieder stärker umzutreiben.

Kurs einer Mode-Aktie bricht ein

Die Wiederaufnahme der Produktion des Flugzeugmodelles 737 MAX half den Papieren von Boeing. Die Aktien stiegen zeitweise mehr als 3 Prozent. Am Ende standen noch plus 0,2 Prozent. Ein größer als gedacht ausgefallener Quartalsverlust führte bei den Aktien von Abercrombie & Fitch zu einem Verlust von mehr als 11 Prozent. Der Konzern gab keine Prognose für das zweite Quartal ab. Am deutschen Aktienmarkt gewann der DAX gut 1 Prozent auf 11.781 Punkte. Und der Euro ist 1,10 73 Dollar wert.