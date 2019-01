B5 Börse: Volkswagen stellt sich neu auf

In der konzerneigenen Zuliefersparte bündeln die Wolfsburger künftig alle Aktivitäten rund um die Elektromobilität und damit auch die Verantwortung für den wichtigen Batteriebereich. Da der Bau von Elektroantrieben weniger aufwendig ist, können gleichzeitig Stellen gestrichen werden. In den nächsten Jahren wird ein Personalabbau von zehn Prozent in der Zuliefersparte anvisiert. Für die Anleger an den Börsen hört sich das offenbar nach einem guten Konzept an.

Deutliche Gewinne im DAX

Die Volkswagen-Aktie zählte heute jedenfalls zu den größten Gewinnern im DAX mit 4 Prozent Plus am Ende. Nur der Werkstoffhersteller Covestro schaffte heute mehr, nämlich fast 5 Prozent. Unterm Strich kam beim DAX am Ende ein Plus von 1,4 Prozent heraus. Das passte eigentlich nicht so richtig mit dem erneut gefallenen IFO-Geschäftsklimaindex zusammen. Womöglich sagten sich vieler Anleger heute aber, da es im Moment für die Konjunktur immer schlechter aussieht, wird die EZB die geldpolitischen Zügel mit Sicherheit so bald nicht anziehen. Damit noch zum Euro: der legt leicht zu auf etwas über 1,14 Dollar.