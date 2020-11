B5 Börse: US-Börsen ohne klaren Trend

Der Nasdaq Index büßte am Abend 1,4 Prozent ein, während der Dow Jones an der Wall Street erneut zulegen konnte, auch wenn nicht so stark wie am Vortag. Der Dow Jones stieg um 0,9 Prozent. Gefragt waren weiterhin die Titel von BionTech, die um 7,6 Prozent anzogen. Gefragt waren daneben die Papiere des Pharmakonzerns Eli Lilly, die sich um drei Prozent verteuerten. Die US-Gesundheitsbehörde erteilte einem Mittel für die Behandlung von Corona-Patienten eine Notfall-Zulassung.

DAX legt weiter zu

An den deutschen Börsen kam nach dem Kursfeuerwerk zum Wochenbeginn der DAX um 0,5 Prozent voran. Die Analysten der ING Bank mahnten zur Besonnenheit. Die Zulassung des Wirkstoffs sei noch nicht in trockenen Tüchern. Außerdem werde es eine ganze Weile dauern, bis Verbraucher sich ausreichend sicher fühlen, um ihre Gewohnheiten wieder aufzunehmen und an den Devisenmärkten steht der Euro bei 1,18 09 Dollar.