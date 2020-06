B5 Börse: Störungen bei der Telekom

Im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom gibt es den Angaben nach Probleme beim Aufbau der Daten und Sprachverbindung. Das Festnetz sei nicht betroffen. Man arbeite mit Hochdruck an der Fehlerbehebung, hieß es. Und auch in den USA meldet die Konzerntochter T-Mobile US Störungen. Das könnte die Anleger der Deutschen Telekom heute interessieren.

Die Vorgaben für den heutigen Handel sind positiv

Die US-Notenbank will zur Stabilisierung der Finanzmärkte nun auch einzelne Unternehmensanleihen und an der Börse gehandelte Fonds kaufen. Das scheint die Anleger an den Börsen zu beruhigen. Die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle in China tritt da in den Hintergrund. So drehte an der Wall Street der Dow Jones gestern Abend ins Plus und schloss 0,6 Prozent höher und in Tokio kam der Nikkei heute früh sogar um 4,4 Prozent voran. An den Devisenmärkten hat der Euro angezogen auf 1,13 39 Dollar.

