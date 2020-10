B5 Börse: Schwarze Zahlen bei der Deutschen Bank

Den ersten Eckdaten zufolge hat das größte deutsche Geldhaus im dritten Quartal einen Gewinn von 309 Millionen Euro erzielt, der Vorsteuergewinn betrug 482 Millionen Euro. Beim strategischen Konzernumbau sieht sich die Bank im Plan. Vorstandschef Sewing hatte ja schon vor ein paar Wochen durchblicken lassen, er sei zufrieden mit dem Verlauf des dritten Quartals. Gespannt warten die Anleger nun auf weitere Einzelheiten. Vor allem das Kapitalmarktgeschäft dürfte erneut gut gelaufen sein. Genau anschauen werden sich die Börsianer aber auch, welche Spuren die Corona-Krise im Kreditgeschäft der Deutschen Bank hinterlassen hat.

Corona dämpft Kauflaune an den Börsen

Die Stimmung der Anleger an den Aktienmärkten sind verhalten. Die steigenden Neuinfektionszahlen und drohende Lockdowns haben sie wieder vorsichtig gemacht. Sie nehmen weiterhin Gewinne mit. In Tokio verbucht der Nikkei-Index kleine Verluste. Der Dow Jones hatte gestern an der Wall Street 0,8 Prozent verloren. Der Euro steht am Morgen bei 1, 17 80 Dollar.