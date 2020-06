B5 Börse: Schwacher Wochenauftakt

So verweist man beim Handelshaus ActivTrades auf die steigenden Infektionszahlen in Deutschland, Australien und den USA. Der DAX sank um 0,6 Prozent auf 12.262. Der MDAX büßte ein Prozent ein und der TecDAX 1,8 Prozent. Mächtig unter Druck standen nach wie vor die Anteile von Wirecard. Die Titel des Zahlungsdienstleisters brachen um weitere 44 Prozent ein auf 14,4 Euro je Anteil. Kasse gemacht wurde auch bei den Anteilen der Lufthansa, sie verbilligten sich um 3,2 Prozent.

Bei der Lufthansa wird es diese Woche noch spannend

Nach wie vor ist unklar, ob die Anteilseigner an diesem Donnerstag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung für das staatliche Rettungspaket stimmen werden oder nicht. Zudem sind die Aktien der Lufthansa erstmals seit Einführung des Dax vor gut 30 Jahren nicht mehr in diesem Index vertreten. Aufgestiegen sind dagegen die Anteile des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen, die Titel gehörten zu den wenigen Gewinnern mit einem Plus von 1,3 Prozent. Der Euro steht bei 1,12 63 Dollar.