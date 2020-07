B5 Börse: Maue Vorgaben für den heutigen Handel

Der Aufsichtsrat berät über die Neubesetzung der Führungsspitze, nachdem sowohl Vorstandschef Martin Zielke als auch Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann ihren Rücktritt bekannt gegeben haben. Die ursprüngliche geplante Diskussion über die künftige Strategie der Bank wird dagegen voraussichtlich vertagt. Dabei sollte es vor allem um den Abbau tausender weiterer Jobs und der Schließung hunderter Filialen gehen. Für reichlich Gesprächsstoff sorgen dürfte daneben die Hauptversammlung bei Daimler.

Daimler in Erklärungsnot

Der Konzernchef Ola Källenius stellt sich zumindest virtuell den Aktionären. Die Investoren erwarten sich von Källenius Antworten, wie er den Autobauer aus der Krise führen will. Schon vor der Corona-Pandemie lief es nicht rund bei den Stuttgartern, Corona hat die Lage dann noch einmal verschärft. Die Vorgaben für den Handel an den deutschen Börsen sind mau. An der Wall Street schloss der Dow Jones gestern Abend um 1,5 Prozent, in Tokio verliert der Nikkei 0,7 Prozent. Der Euro tritt nahezu auf der Stelle bei 1,12 76 Dollar.