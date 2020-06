B5 Börse: Lufthansa-Aktien gefragt

Ganz oben auf der Gewinnerliste stehen die Anteile der Lufthansa mit einem Plus von 4,5 Prozent. Der Münchner Unternehmer und Großaktionär der Fluglinie Heinz Hermann Thiele hat nicht nur mitgeteilt, dass er seinen Anteil an der Lufthansa erhöht hat. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" forderte er, den staatlichen Rettungsplan noch einmal nach zu verhandeln. Die Lufthansa brauche für Sanierung und Gesundung keine Staatsbeteiligung, meint der Chef des Münchner Zulieferers Knorr Bremse.

Anleger warten auf weitere Impulse

Für Gesprächsstoff dürfte heute daneben unter anderem der Chef der US-Notenbank Jerome Powell sorgen, der sich am Abend weiter vor Abgeordneten des US-Kongress äußert. Am ersten Tag der Anhörung sagte er, mit einer vollständigen Erholung der US-Wirtschaft sei erst dann zu rechnen, wenn die Bürger von der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie überzeugt seien. Trotzdem kam der Dow Jones gestern Abend noch um zwei Prozent voran, aufgrund überraschend positiver Einzelhandelsdaten. Der Nikkei in Tokio dagegen knickte heute früh um 0,6 Prozent ein. Der Euro steht bei 1,12 81 Dollar.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!