19.10.2020, 18:41 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

B5 Börse: Lockdown-Sorgen bremsen DAX aus

Es war ein verhaltener Start in die Woche an den deutschen Aktienmärkten. Die steigenden Corona-Infektionszahlen und die Sorge, dass Lockdowns wieder in großem Maße verhängt werden könnten, machten die anfängliche Zuversicht zunichte.