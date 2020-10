B5 Börse: Konjunktur und Corona belasten DAX

Das sind keine positiven Vorgaben, wenn der Handel an den deutschen Börsen wiederaufgenommen wird, denn nachdem der DAX nahezu unverändert schloss bei 13.028 Punkten, mussten Dow und Nasdaq noch zahlreiche Punkte abgeben. Der Streit über ein neues Corona-Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat die Stimmung Marktteilnehmern zufolge belastet. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und US-Finanzminister Steven Mnuchin sprachen zwar eine Stunde lang, kamen aber inhaltlich offensichtlich nicht weiter.

Neues US-Konjunkturpaket lässt weiter auf sich warten

Der Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell kündigte eine Abstimmung in der Kammer über ein abgespecktes 500-Milliarden-Dollar-Paket in der kommenden Woche an - ein derartiges Paket hatten die Demokraten zuletzt abgelehnt und umfassendere Hilfen gefordert. An den Märkten rechnen viele damit, dass wohl erst nach der Präsidentenwahl Anfang November über weitere Corona-Hilfen entschieden wird. Der Euro steht bei 1,17 53 Dollar.