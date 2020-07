B5 Börse: Hohe Ölpreise treiben Dow Jones an

An der Wall Street lief es heute für die Ölwerte besonders gut - Chevron und ExxonMobil kamen 7 bzw. 5 Prozent voran, weil die Ölpreise weiter stiegen. Das Barrel leichtes US-Öl legte zeitweise 4 Prozent zu auf 42,40 Dollar und war damit so teuer wie seit viereinhalb Monaten nicht mehr. Insgesamt kam der Dow Jones ein halbes Prozent voran auf 26.840. Der Nasdaq-Index schloss dagegen mit Verlusten von rund einem Prozent, nachdem er zuvor mit einem Rekordwert von 10.839 Zählern gestartet war.

US-Anleger hoffen auf die nächste Billion

Die Stimmung war gut, weil die Anleger hofften, dass die US-Regierung bald ein neues eine Billion Dollar schweres Corona-Hilfsprogramm auf den Weg bringen kann. An den deutschen Märkten freute man sich über den Abschluss des EU-Gipfels mit gemeinsamem Hilfsprogramm und neuem EU-Haushalt. Der DAX verbuchte ein Prozent Plus auf 13.172. In der Spitze waren es sogar über 13.300 Punkte. Damit hat das deutsche Börsenbarometer die Corona-Krise für den Moment zumindest bewältigt und ist wieder auf Vor-Krisen-Niveau. Auch der Euro profitiert vom EU-Gipfel und steigt zu US-Börsenschluss auf 1,15 30 Dollar.