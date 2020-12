B5 Börse: Hoffen auf Hilfspaket

In den USA werden Hoffnungen auf ein rasches Corona-Hilfspaket geschürt. Schon in den nächsten Tagen könne es so weit sein, heißt es aus dem Kongress. Erst gestern hat Notenbank-Chef Jerome Powell ein entsprechendes Programm angemahnt. Er verwies dabei auf die hohen Infektionszahlen. Der neueste Konjunkturbericht der FED, das Beige Book, warnt vor einem wirtschaftlichen Stillstand in einzelnen Bundesstaaten. Vor der Wahl hatten sich Republikaner und Demokraten nicht einigen können. Die Hilfen werden voraussichtlich bis zu 3 Billionen Dollar betragen. Sie werden benötigt: Am Arbeitsmarkt ist die Scharte noch lange nicht ausgeglichen, die durch den Lockdown im Frühjahr gerissen wurde.

Börsen verteidigen Bestmarken

Die Börsen stagnieren auf den erreichten Höchstständen. Das gilt für die New Yorker Märkte genauso wie für die asiatischen. In Tokio stagniert der Nikkei-Index bei 26 822 Punkten. Der DAX dürfte auch heute um die Marke 13 300 pendeln. Der Euro kostet 1, 21 20 Dollar.