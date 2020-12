B5 Börse: Endspurt an den Börsen

Die Börsen befinden sich im Endspurt. Um 14 Uhr endet der deutsche Aktienhandel, weil die Geschäfte in diesem Jahr noch abgerechnet und verbucht werden müssen. Der DAX notiert 11 Punkte höher bei 13 771. Ganz vorne dabei noch einmal die Aktien von Delivery Hero mit plus 1,3 Prozent, im MDAX sind Hellofresh mit plus 1,9 Prozent gesucht. Beide Essenslieferanten gehören zu den großen Gewinnern in der Coronakrise. Sie profitieren davon, dass die Menschen zuhause mehr gekocht haben oder sich das Essen liefern ließen. Sie gehören zu den sogenannten „Stay-at-Home“-Aktien. Der Handel verläuft bei mageren Umsätzen ohne rechten Schwung.

Bitcoin auf Rekordkurs

Mehr los ist bei der Kryptowährung Bitcoin, die mit fast 28.600 Dollar einen neuen Rekord aufstellt. Dass der Bitcoin zu den Corona-Gewinnern gehört, ist wohl eine der großen Überraschungen in diesem Jahr. Der Euro kostet 1, 22 70 Dollar.