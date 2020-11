B5 Börse: Disney Aktien bremsen Dow Jones

Unter Druck standen unter anderem Walt Disney nachdem der Unterhaltungspark bei Paris nun bis Februar geschlossen bleiben soll. Etwas besser lief es an der Nasdaq – dort konnten die Notierungen überwiegend zulegen, insbesondere Tesla-Aktien. Der geplante Einzug des Elektroautobauers in den Leitindex S&P 500 schob den Kurs noch einmal um rund 3 Prozent an. Wegen des Aufstiegs müssen viele Fondsmanager jetzt Tesla-Aktien nachkaufen.

Händler an der Wall Street bleiben zu Hause

Wegen des Feiertags Thanksgiving bleibt die Wall Street nun einen Tag geschlossen und öffnet am Freitag nur für einen verkürzten Handel. An den deutschen Märkten kamen DAX und M-DAX heute unverändert aus dem Handel. Vor der Verkündung der neuen Corona-Maßnahmen nach dem Bund-Länder Treffen im Kanzleramt, wollte sich niemand aus der Deckung wagen. Damit noch zum Euro: der steht zu US Börsenschluss bei 1,19 20 Dollar.