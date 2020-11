B5 Börse: DAX weiter im Aufwind

Die jüngsten Erfolgsmeldungen bei Corona-Impfstoffen wirken nach und sorgen für anhaltenden Optimismus. Hinzu kommen erfreuliche Wirtschaftsdaten aus China und Japan. Die japanische Wirtschaft ist im Sommer so stark gewachsen wie noch nie. Der Nikkei-Index erreichte den höchsten Stand seit 29 Jahren. Der DAX kommt in diesem Umfeld am Mittag ein halbes Prozent voran auf 13.146 Punkte.

Deutsche Bank will 2020 Gewinn machen

Die Deutsche Bank will in diesem Jahr einen Vorsteuergewinn erzielen. Das sagte heute Bank-Chef Christian Sewing. Einer Fusion erteilte er zumindest für die kommenden zwölf Monate eine klare Absage. Die Aktien der Deutschen Bank halten sich rund ein halbes Prozent im Plus. Die größten Gewinner im DAX sind die Anteile von Continental, Covestro und MTU mit Aufschlägen von 2 bis 2,5 Prozent. Stabil ist der Euro bei 1,1840 Dollar.