B5 Börse: DAX und Goldpreis legen weiter zu

Zur Wochenmitte ist die Stimmung an den deutschen Börsen gut. Der DAX klettert am Mittag um ein gutes Prozent nach oben, auf 12.720 Punkte. An der Spitze der Gewinnerliste steht wie schon am Vortag das Papier von MTU Aero Engines mit einem Kursplus von 4,6 Prozent. Hier wirken freundliche Analysten-Kommentare nach, obwohl der Triebwerks-Spezialist aus München mit seinen Quartalszahlen eigentlich die Erwartungen von Experten enttäuscht hatte.

BMW enttäuscht mit Zahlen

Zahlen kamen heute von BMW. Der Quartalsbilanz ist anzumerken, wie stark die Corona-Krise auf das Geschäft des Münchener Automobil-Konzerns durchgeschlagen hat. Die Anleger reagieren vorsichtig. Die BMW-Aktie verbilligt sich um 3 Prozent.

Besser kommt das Zahlenwerk der Deutschen Post an. Die Post-Aktie verteuert sich um 3 Prozent. Der Goldpreis setzt unterdessen seinen Höhenflug fort. Die Feinunze des Edelmetalls kostet 2.040 Dollar. Und der Euro notiert bei 1,1860 Dollar.