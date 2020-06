B5 Börse: DAX steigt - Wirecard weiter unter Druck

Auch zum Ausklang der Woche stand an den deutschen Börsen die Aktie von Wirecard im Mittelpunkt. Den zweiten Tag in Folge überschlugen sich die Ereignisse rund um den Finanz-Konzern aus Aschheim bei München. Erst erklärten zwei indonesische Banken, bei denen angeblich 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten geparkt seien, man kenne Wirecard als Kunden überhaupt nicht, dann warf am Mittag der langjährige Konzernchef Markus Braun hin. Zeitweise rutschte der Kurs der Wirecard-Aktie noch einmal um 50 Prozent ab.

Neuer Chef als Hoffnungsträger

Erst als bekannt wurde, dass künftig ein US-amerikanischer Spezialist für die Bekämpfung von Wirtschafts-Kriminalität Wirecard führen soll, konnte sich der Kurs etwas fangen. Am Ende lag das Minus bei 35 Prozent, die Aktie kostete knapp 25 Euro. Damit hat sie in zwei Tagen etwa drei Viertel ihres Wertes verloren. Insgesamt stieg der DAX um 0,4 Prozent auf 12.331 Punkte. Der Dow Jones liegt knapp im Plus. Der Euro notiert bei 1,1190 Dollar.