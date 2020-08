B5 Börse: DAX steigt um 2 Prozent

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind dank frischer Konjunktur-Signale zuversichtlicher als zuletzt in die neue Woche gegangen. Der DAX weitete sein Plus bis zum Mittag auf zwei Prozent aus - auf 12.565 Punkte.

Als Stütze für das Börsenbarometer galten Konjunkturdaten aus China und Europa, die jeweils einen Erholungskurs von der Corona-Krise untermauerten.

Konjunkturdaten besser als erwartet

Der Anstieg des chinesischen Caixin-Index, der die Stimmung in kleinen und privaten Industrieunternehmen abbildet, überraschte Analysten ebenso positiv, wie ähnliche Daten aus der Eurozone, die erstmals seit dem Konjunktureinbruch in der Corona-Krise wieder Wachstum signalisierten. Einen unerwartet starken Anstieg gab es vor allem in Spanien und Italien.

Bei den Einzelwerten im DAX stehen die Aktien von Volkswagen mit einem Plus von 3,8 Prozent an der Spitze. Auf der Gegenseite rutschen MTU Aero Engines nach schwachen Quartalszahlen um knapp 10 Prozent ab.

Und der Euro notiert bei 1,1740 Dollar.