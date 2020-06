B5 Börse: DAX startet über 12.000

Allen voran verteuern sich die Anteile von Heidelberg Cement um mehr als sieben Prozent, gefolgt von Daimler mit einem Plus von 5,5 Prozent, diesmal gibt es keine Verlierer zum Handelsstart im DAX. Die angekündigte weitere Unterstützung der US-Wirtschaft durch die US-Notenbank sorgt weltweit an den Börsen für Auftrieb und hat die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle in China in den Hintergrund treten lassen.

Investoren verlassen sich auf Notenbanken

Ein weiterer Impuls könnte heute Vormittag ausgehen von der Veröffentlichung des ZEW-Index. Analysten gehen davon aus, dass die Erwartungen der Börsenprofis günstiger ausfallen als im vergangenen Monat und auch die Lage nicht mehr ganz so schlecht eingeschätzt wird. Am Nachmittag äußert sich zudem der Chef der US-Notenbank Jerome Powell vor dem Kongress in den USA. An den Devisenmärkten hat der Euro zugelegt auf 1,13 50 Dollar.

