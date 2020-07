B5 Börse: DAX schließt mit deutlichen Gewinnen

Daten der Bundesbank deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft langsam erholen wird. Die Bundesbank hat nach eigenen Angaben einen Index entwickelt, mit dem die Auswirkungen der Virus-Krise auf die Konjunktur zeitnaher abgeschätzt werden können. Der WAI-Index umfasst unter anderem Daten zum Stromverbrauch, zum Flugverkehr und zur Bargeldnutzung.

Hoffen auf Bilanzsaison

Der DAX schloss 1,3 Prozent im Plus bei 12.800 Punkten. Die Investoren scheinen für die Bilanzsaison zuversichtlich zu sein. Erste Eckdaten, wie sie in den vergangenen Tagen unter anderem von BASF veröffentlicht wurden, nähren derzeit die Hoffnung, dass sich die Corona-Krise im zweiten Quartal nicht so stark auf die Ergebnisse ausgewirkt haben könnte wie zunächst von Experten befürchtet. Am meisten legten im DAX die Aktien von Wirecard zu – mit einem Plus von 4,4 Prozent.

Wall Street deutlich im Plus

Die Papiere des insolventen Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München gelten an der Börse inzwischen wohl als „Spielball der Spekulanten“. So sieht es jedenfalls ein Marktbeobachter der Comdirect Bank. Die größten Verlierer im DAX waren die Papiere von Fresenius Medical Care und die der Deutschen Bank mit einem Minus von bis zu 0,9 Prozent. An der Wall Street in New York steigen die Aktienkurse deutlich. Der Nasdaq-Index und der Dow Jones steigen um jeweils 1,6 Prozent. Und der Euro ist 1,13 74 Dollar wert.