B5 Börse: DAX schließt 1,8 Prozent im Plus

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel mit deutlichen Gewinnen beendet. Der DAX schloss 1,8 Prozent im Plus bei 12.931 Punkten. Begründet wurde die gute Stimmung unter anderem mit der Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Covid-19. Das sorgte offenbar auch für einen gewissen Konjunkturoptimismus. Der Index der europäischen Autobauer gewann 1,6 Prozent – und der für die Reise- und Touristikwerte um durchschnittlich knapp 6 Prozent.

Bafin unter Druck

Die größten Gewinner im DAX waren die Papiere von MTU mit plus 7 Prozent. Wirecard-Aktien verloren 7,2 Prozent. Die Bafin hat ja schon bestätigt, dass sie Anzeige wegen des Verdachts des Insiderhandels erstattet hat. Derweil steht die Finanzaufsicht Bafin selbst immer stärker unter Druck, denn die europäische Finanzmarktaufsicht Esma will den Fall Wirecard bis Ende Oktober genau untersuchen. Auch die EU-Kommission verlangt volle Aufklärung. Das Auf und Ab von einem Tag zum nächsten deutet auch auf Unsicherheit an den Märkten hin. So greifen die Investoren auch nach vermeintlich sicheren Anlagen wie Gold. Der Goldpreis notiert auf Rekordniveau. Die Feinunze kostet rund 1.812 Dollar. Und der Euro ist gut 1,14 Dollar wert.