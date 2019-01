vor 9 Minuten

B5 Börse: DAX - Nächster kleiner Schritt nach unten

Die Tendenz an den internationalen Börsen ist in dieser Woche eher nachgebend. DAX und Co. geben einen guten Teil der Gewinne aus der Vorwoche wieder ab. Ein Grund ist sicher die schwächere Prognose des IWF für die Weltwirtschaft.