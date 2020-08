B5 Börse: DAX im Minus

Auch heute haben wieder gleich mehrere Schwergewichte der deutschen Wirtschaft ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Die Reaktionen der Börse fallen sehr unterschiedlich aus. Der Chiphersteller Infineon meldete am Morgen einen deutlichen Rückgang seines operativen Gewinnes. Grund war vor allem ein Einbruch der Nachfrage aus der Automobilindustrie. Hier sieht Konzernchef Reinhard Ploss aber inzwischen die Talsohle durchschritten. Außerdem lief es in anderen Konzernsparten deutlich besser. Das wird am Aktienmarkt belohnt. Die Infineon-Aktie verteuert sich um 2,5 Prozent.

Bayer mit Rekordverlust

Deutlich abwärts geht es dagegen für die Aktie von Bayer, die sich um 2,6 Prozent verbilligt. Die Leverkusener haben einen Rekordverlust gemeldet. Hintergrund sind Rücklagen für die milliardenschwere Glyphosat-Einigung in den USA. Insgesamt tendieren die Börsen heute leichter. Der DAX gibt um 0,4 Prozent nach auf 12.595 Punkte. Und der Euro notiert bei 1,1790 Dollar.