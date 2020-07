B5 Börse: DAX gibt zum Juli-Auftakt nach

Der deutsche Aktienmarkt ist verhalten in den Monat Juli gestartet. Der DAX gab um 0,4 Prozent nach auf 12.261 Punkte. Unter Druck standen unter anderem die Aktien von Continental mit einem Minus von 3,2 Prozent. Der Automobil-Zulieferer ist näher an den VW-Abgas-Skandal gerückt. Die Behörden haben den Verdacht, dass der Zulieferer wesentliche Teile für die Betrugs-Technologien entwickelt und geliefert hat. Heute rückten Beamte zu einer Durchsuchung an.

Erneut Razzia bei Wirecard

Eine neue Razzia gab es heute auch wieder bei Wirecard. Es geht um Vorwürfe des Betrugs und der Bilanzfälschung. Mehrere Liegenschaften wurden durchsucht, darunter laut Medien auch private Anwesen. Der Kurs der Wirecard-Aktie brach um 16 Prozent ein. Auf der anderen Seite verteuerten sich Fresenius Medical Care um 1,7 Prozent. Die Wall Street tritt im Vorfeld von Arbeitsmarkt-Daten auf der Stelle. Der Dow Jones notiert nahezu unverändert. Und der Euro notiert bei 1,1255 Dollar.