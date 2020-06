B5 Börse: DAX beginnt Handel mit Verlusten

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben mit Verlusten begonnen. Der DAX fällt um 0,5 Prozent auf 12.430 Punkte. In den vergangenen Tagen hat er ja ordentlich zugelegt – allein gestern um fast 4 Prozent. Vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank scheinen sich die Investoren nun zurückzuhalten.

Auto-Aktien unter Druck

Auch wenn Ökonomen das Konjunkturpaket der Bundesregierung loben, so scheinen die Anleger doch enttäuscht zu sein, dass es nun keine Kaufprämien für Autos mit Verbrennungsmotor gibt. Die Aktien von Autoherstellern und Zulieferern gehören zu den größten Verlierern. Die Papiere von Daimler, Continental, Volkswagen und BMW fallen um bis zu rund 4 Prozent. Die Papiere der Lufthansa büßen nach einer Herabstufung rund 2 Prozent ein. Außerdem droht ihnen der Abstieg vom DAX in den MDAX. Am meisten legen im DAX die Aktien von Vonovia und Beiersdorf zu – mit bis zu rund 2 Prozent. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,12 05 Dollar wert.