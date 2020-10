Börse: Covestro zurück in der Gewinnzone

Der Leverkusener Kunststoffhersteller hat in der Pandemie im dritten Quartal unterm Strich deutlich mehr verdient. Der Nettogewinn erhöhte sich um knapp 22 Prozent auf 179 Millionen Euro. Im zweiten Quartal hatte er noch einen Verlust verbucht. Die Nachfrage aus der Industrie habe sich zuletzt wieder deutlich erholt, sagte Vorstandschef Steilemann. Covestro hatte bereits Anfang des Monats vorläufige Zahlen veröffentlicht, seine Ergebnisprognose fürs Gesamtjahr angehoben und sich zuletzt auch optimistisch für das vierte Quartal gezeigt. Das könnte hierzulande die Aktie in den Fokus rücken.

Zurückhaltung an den Börsen

Die Vorgaben der internationalen Aktienmärkte für den Start des DAX sind eher mau. Die weltweit rasant steigenden Infektionszahlen und die Enttäuschung darüber, dass es das sehnsüchtig erwartete Corona-Hilfspaket in den USA weiter auf sich warten lässt, dämpfen die Kauflaune an den Börsen. Der Nikkei-Index schloss soeben in Tokio fast unverändert, der Dow Jones hatte gestern an der Wall Street 2,3 Prozent verloren. Der Euro steht bei 1, 18 33 Dollar.