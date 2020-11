B5 Börse: Corona-Sorgen belasten

Angesichts der anhaltend hohen Neuinfektionsraten und den Einschränkungen und Lockdowns in vielen Ländern im Kampf gegen das Virus, befürchtet man an den Börsen erneute Dämpfer für die globale Konjunktur. Und auch die Impfstoff-Euphorie weicht zunehmend dem Realismus. Denn es wird wohl noch eine Zeit lang dauern, bis umfangreich geimpft werden kann. Und so haben die Anleger an den Börsen nach den zuletzt kräftigen Kursanstiegen ein paar Gewinne mitgenommen.

Verluste rund um den Globus

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Minus von 0,5 Prozent auf dem Endstand von 25.386 Yen. An der Börse in Shanghai steht ein Minus von 1,3 Prozent zu Buche, in Hongkong von 0,5 Prozent. Auch an den US-Börsen haben die Anleger nach dem bisher starken Börsenmonat November Kasse gemacht. Der Dow Jones büßte gestern 1,1 Prozent ein. Die Zahlen des Unterhaltungskonzerns Disney und des US-Netzwerkausrüsters Cisco kamen nach US-Börsenschluss und waren etwas besser ausgefallen als erwartet. Beide Aktien verbuchten nachbörslich deutliche Gewinne. Der Euro steht am Morgen bei rund 1, 18 Dollar.