B5 Börse: Berg- und Talfahrt geht weiter

Die nächsten Monate könnten für die US-Wirtschaft herausfordernd sein, betonte Powell auf einer virtuellen Notenbank-Konferenz der Europäischen Zentralbank. Und an den Wall Street machen sich die Investoren zusehends wieder Sorgen. Nach den jüngsten Anstiegen, nehmen einige ihre Gewinne wieder mit. Der Dow schloss am Abend 1,2 Prozent leichter, der Nasdaq Index büßte 0,7 Prozent ein. Das könnte an den deutschen Börsen zumindest zum Auftakt für Druck sorgen.

Corona-Pandemie belastet

Auch hier gab es Gewinnmitnahmen, der DAX sank um 1,2 Prozent. Interessant dürfte der Kursverlauf beim Immobilienkonzern Deutsche Wohnen werden. Das Unternehmen rechnet erneut mit einem hohen Sonderertrag durch die Neubewertung von Immobilien rechnen. Der Vorstand geht davon aus, dass die jährliche Bewertung des Wohnimmobilienbestands zum 31. Dezember voraussichtlich zu einer Aufwertung von rund sechs Prozent der bislang bilanzierten Werte führen wird. Der Euro steht bei 1,18 09 Dollar.