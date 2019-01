B5 Börse: Anleger vor ereignisreicher Handelswoche

Der US-Handelsstreit mit China könnte für Kursausschläge sorgen. Beide Länder wollen diese Woche erneut über eine Lösung verhandeln. Widersprüchliche Aussagen zur Entwicklung der Beziehung zwischen den beiden weltweit größten Volkswirtschaften hatten zuletzt immer wieder für Verwirrung gesorgt. Auch das Thema Brexit birgt Überraschungspotenzial. Die Experten sind uneins, wie groß die Gefahr eines ungeordneten Brexit ist. Das britische Unterhaus will morgen über den "Plan B" von Premierministerin May abstimmen, der sich aber kaum vom vorherigen Vertrag mit der EU unterscheidet, der ja in London unlängst abgeschmettert worden war.

Zahlenflut an den Börsen

Zudem haben die Anleger eine Menge Zahlen zu verdauen. Morgen steht der GfK-Index auf der Agenda, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt. Zudem gibt es im Wochenverlauf Inflationsdaten aus Deutschland und der Eurozone, Arbeitsmarktzahlen aus den USA sowie Quartalszahlen von DAX-Konzernen wie SAP, Siemens und der Deutschen Bank.

Tokio im Minus - Wall Street im Plus

Die Vorgaben der internationalen Börsen für den Start des DAX sind gemischt. In Tokio schloss der Nikkei-Index soeben 0,6 Prozent leichter, der Dow Jones hatte am Freitag 0,8 Prozent zugelegt. Der Euro steht am Morgen bei 1, 14 12 Dollar.