Allianz mit Rekordgewinn

Die Allianz hat im vergangenen Jahr ihren Umsatz auf rund 131 Milliarden Euro steigern können, das operative Ergebnis erhöhte sich auf 11,5 Milliarden Euro. Der Vorstand schlägt eine Erhöhung der Dividende vor, auf neun Euro je Aktie.

China angeblich zu Zugeständnissen bereit

In den Handelsgesprächen mit den USA soll China zugesagt haben, marktverzerrende Subventionen der heimischen Industrie einzustellen. Eine offizielle Bestätigung dieser Zusage gibt es noch nicht. Einem unbestätigten Bericht nach soll zudem die US-Seite skeptisch sein, da China keine Details vorgelegt habe, wie dieses Ziel erreicht werden solle, heißt es. Die Handelsgespräche spielen zudem an den Börsen aktuell keine große Rolle. Unterwartet schwache Zahlen vom US-Einzelhandel drücken auf die Stimmung. An der Wall Street schloss der Dow Jones gestern Abend 0,4 Prozent, in Tokio verlor der Nikkei heute früh 1,1 Prozent. Der Euro steht bei 1,12 86 Dollar.