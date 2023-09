Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Alarmstufe rot: Bayerische Kliniken beteiligen sich an Protest

Tausende Beschäftigte in den Krankenhäusern beteiligen sich an diesem Mittwoch an Protesten. Deren Motto: "Alarmstufe rot – Krankenhäuser in Not". Was die bayerische Krankenhausgesellschaft fordert und warum die Politik immer mehr unter Druck gerät.