Zachenhuber gegen Cukur: Münchner Boxtradition lebt

München gegen Erding im Ring - Emre Cukur und Simon Zachenhuber boxen am Samstag um den WM-Titel im Supermittelgewicht. Zachenhuber geht als leichter Favorit in den Kampf, für die Münchner Boxtradition ist der Kampf so oder so ein Gewinn.