Bayerische Boxer feiern 100-jähriges Jubiläum in Weißenburg

Das 100-jährige Jubiläum des Bayerischen Amateur-Boxverbands e.V. (BABV) wird ausgerechnet in der Kleinstadt Weißenburg gefeiert. Denn das mittelfränkische Weißenburg zeichnet sich durch eine lange Boxtradition aus. Trainer Otto Kittsteiner führte in den 1980er-Jahren mehrere Boxer sogar bis an die Weltspitze. Heute noch trainiert der inzwischen 80-jährige Senior den Nachwuchs, zusammen mit seinem früher erfolgreichsten Boxtalent: Peter Stettinger. Ein weiterer Ex-Boxer aus Weißenburg ist heute Präsident des Bayerischen Boxverbands.

Präsident des BABV: Boxer aus Weißenburg

Karl-Heinrich Pauckner, Präsident des Bayerischen Amateur-Boxverbandes, arbeitet als Fahrlehrer in Weißenburg. Immer noch brennt er für den Sport, auch wenn seine eigenen erfolgreichen Zeiten als Sportler bereits einige Jahrzehnte zurückliegen. Otto Kittsteiner, früher Weißenburgs Promi-Friseur, war damals auch Pauckners Trainer. "Etz kommst halt auch mal zum Boxen", hatte Kittsteiner zu dem jungen Karl-Heinrich gesagt, der als Gastwirtssohn ohne Vater aufwuchs und in Weißenburg als Zappelphilipp verschrien war. Schon damals hatte Boxen eine integrative Wirkung. "Bei uns waren in den Siebziger Jahren schon die Hälfte Ausländer im Training", so Pauckner. "Wer gegen die was sagt, kriegt es mit mir zu tun", sagt Pauckner. "Das sind alles meine Freunde."

Boxsport hat in Weißenburg viel Zuspruch

Heute steigen 15 junge Männer und drei junge Frauen regelmäßig für den Boxclub Weißenburg in den Ring. Der Verein stellt in mehreren Gewichtsklassen Nordbayerische Meister, Frankenmeister und Bayerische Vizemeister. Seit der Corona-Pause hat der Boxclub Weißenburg mehr Zulauf, als die vier Trainer bewältigen können. "Wir haben eine Whatsapp-Gruppe, bei 15 Teilnehmern ist Schluss", sagt Trainer Peter Stettinger. Die eigenen Räumlichkeiten, zur Verfügung gestellt von einer Spedition, sind beengt. Ausweichen kann der Verein in eine alte Turnhalle.

Peter Stettinger: Fast wäre er Weltmeister geworden

Peter Stettinger war der erfolgreichste Weißenburger Boxer. In den 1980er-Jahren war er Teil der Nationalmannschaft, Höhepunkt seiner Karriere war die Weltmeisterschaft auf Kuba im Jahr 1987. Damals wurde Stettinger Dritter. Insgesamt absolvierte er 230 Kämpfe im Schwergewicht. "Das Boxen ist mein Leben", sagt Stettinger. Als Sechsjähriger hat er mit dem Boxsport angefangen, jetzt trainiert er immer noch mehrmals pro Woche mit dem Nachwuchs.

Boxen als Gewaltprävention

Der Boxclub Weißenburg sieht den Boxsport durchaus als Beitrag zur Gewaltprävention. "Bei uns können die Jugendlichen ihre Aggressionen abbauen", sagt der Trainer. "Wer auf der Straße prügelt, wird bei uns sofort sanktioniert. Mit Gewalt kommt man im Boxen nicht weit", präzisiert Peter Stettinger. Die Disziplin werde im Training großgeschrieben, Verletzungen seien deutlich seltener als beim Fußball. Die entlastende Wirkung für die Psyche beschreibt Moritz Giesswein, Jahrgang 2004. "Wenn mich etwas bedrückt in der Schule oder im Alltag, gehe ich zum Boxen. Ich kann hier alles rauslassen." Und Edi Gashi erklärt: "Nach dem Boxen fühlt man sich frei im Kopf."

Kampf zum Jubiläum: Weißenburg gegen Berlin Wedding

Der Bayerische Boxverband wurde vor 100 Jahren gegründet. Damals wurden Boxkämpfe im Berliner Sportpalast legendär. Heute sind 120 Vereine im Bayerischen Amateur-Boxverband organisiert. Acht Vereine sind in München zu Hause, in Nürnberg seien es fünf, erklärt Präsident Karl-Heinrich Pauckner. Die Weißenburger Boxer treten traditionell bei der Kirchweih im Festzelt auf, haben aber in den letzten Jahren auch einige überregionale Wettbewerbe ausgetragen. Jetzt zum Jubiläum findet erstmals ein Open-Air-Kampf im Bergwaldtheater statt, einer Theaterbühne unter Bäumen.

Festakt zum 100-jährigen Jubiläum im Bergwaldtheater

Beim Festakt im Weißenburger Bergwaldtheater wird der Vizepräsident des Deutschen Boxsport-Verbands, Heinz-Günther Deuster, die Festrede halten. Auch der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbands Jörg Ammon soll ein Grußwort sprechen.

Fünf Kämpfe werden der Boxclub Weißenburg gegen den SC Nord Wedding Berlin absolvieren, anschließend stehen fünf Kämpfe des Landesverbands Bayern gegen den Landesverband Berlin auf dem Programm. Der jüngste im Ring ist der 12-jährige Mahmud Alhmak, Nordbayerischer Meister im Papiergewicht.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag, den 10. Juni um 18.00 Uhr.