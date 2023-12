Würzburger Basketballer drehen Franken-Derby gegen Bamberg spät

Vor ausverkauftem Haus in der Bamberger Brose Arena sahen die Hausherren lange wie der sichere Sieger aus, mussten sich am Ende aber dank einer starken Aufholjagd der Gäste mit 78:83 (28:38) geschlagen geben und verpassten den dritten Sieg im vierten Spiel. Otis Livingston (23 Punkte) war am treffsichersten bei den Gästen. Für Bamberg erzielte Adrian Nelson (12 Punkte) die meisten Punkte.

Würzburg dreht spät die Partie

Der erste Abschnitt ging mit 23:13 an die Gäste aus Unterfranken. Im zweiten Viertel (22:5 für Bamberg) drehte die Heimmannschaft aber auf und ging mit einer 38:28-Halbzeitführung in die Pause. Da im dritten Abschnitt (28:27) kein Team sich weiter absetzen konnte gingen die Oberfranken mit einem Vorsprung von sieben Punkten ins finale Viertel.

Fünfter Sieg in Folge für Würzburg

Doch der sollte nicht reichen, weil die Bamberger ein ähnlich schwaches Viertel wie das zweite der Gäste spielten. Zwischenzeitlich lag man 4:20 hinten. Die späte Aufholjagd kam zu spät und so durften sich die Gäste um Trainer Sašo Filipovski über den achten Saisonsieg freuen - der fünfte in Folge, durch den die Unterfranken auf Platz fünf in der Tabelle springen.