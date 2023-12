EuroLeague: FC-Bayern-Basketballer setzen Ausrufezeichen

Der deutsche Basketball-Pokalsieger Bayern München hat in der EuroLeague nach zuletzt zwei Niederlagen ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team um die Weltmeister Isaac Bonga, Niels Giffey und Andreas Obst gewann am Mittwoch mit 86:71 (50:41) gegen den zweimaligen Titelträger Anadolu Efes und Weltmeister-Kollege Justus Hollatz und schaffte damit den Anschluss an die Play-in-Plätze.

Weltmeister Obst erfolgreichster Werfer bei den Bayern

Das Team von Startrainer Pablo Laso zeigte dabei vor allem überzeugenden Team-Basketball. Starke 24 Assists sammelten die Bayern insgesamt. Nach einem ausgeglichenen Spielbeginn, setzten sich die Münchner ab Ende des ersten Viertels Stück für Stück ab.

Bis zwei Minuten vor Ende des dritten Abschnitts wuchs der Vorsprung auf komfortable 20 Punkte an. Andreas Obst war mit 17 Punkten erfolgreichster Werfer der Bayern. Für die Gäste aus Istanbul sammelte Dan Oturu (19) die meisten Zähler. Hollatz kam in 11:31 Minuten Spielzeit nur auf zwei Punkte. Die Partie gegen Efes war der erste Teil eines Heimspiel-Doppelpacks in der EuroLeague. Bereits am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) empfangen die Bayern AS Monaco.