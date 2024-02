Würzburg Baskets - die Erfolgsformel der Überflieger

Aus der Krise in die Spitzengruppe: Als Sasa Filipovski die Würzburg Baskets 2021 als Trainer übernommen hat, fand sich der Klub in einer tiefen Krise. Drei Jahre später ärgern die Unterfranken in der Basketball-Bundesliga die Favoriten. Zuletzt kassierte Alba Berlin eine Niederlage in Würzburg.