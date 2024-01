FCB-Basketballer geben sich gegen Bamberg am Ende keine Blöße

Die Basketballer des FC Bayern haben die Pflichtaufgabe in der Liga gegen Brose Bamberg erfüllt. Die Münchner gewannen das Oberbayern-Unterfranken-Duell vor heimischer Kulisse mit 91:69 (44:39). Damit hielt das Team von Trainer Pablo Laso Anschluss an Spitzenreiter Chemnitz. Ganz so einseitig wie das Ergebnis vermuten ließ, war die Partie aber nicht gewesen.

Beide Vereine stehen sich auch im Final Four um den BBL-Pokal gegenüber, das am 17. und 18. Februar in München stattfindet. BR24Sport überträgt an beiden Tagen von 14-16 Uhr im BR Fernsehen und im Stream.

Bamberg kontert Münchens starkes erstes Viertel

Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen mit einer Zwölf-Punkte-Führung ins zweite Viertel (24:12). In diesem fand auch der Gast in die Partie und drehte plötzlich auf. Die Münchner wussten dem wenig entgegenzusetzen und mussten zusehen, wie Bamberg den Rückstand auf nur noch fünf Zähler verkürzte. Das 44:39 zur Pause im BMW-Park ließ auf eine spannende zweite Halbzeit hoffen.

FCB-Basketballer wachen spät auf

Und auch das dritte Viertel ging an die Gäste (13:14). Sie konnten auf nur noch vier Zähler verkürzen. Im letzten Abschnitt erwachten die Gastgeber dann doch und schraubten das Ergebnis in standesgemäße Höhe. Die letzten zehn Minuten gingen mit 34:16 klar an das Team von Pablo Laso. Für die Münchner war es der erste Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen in der EuroLeague.