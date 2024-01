BBL: Würzburg Baskets ringen Alba Berlin nieder

Zachary Seljaas wurde mit sieben verwandelten Dreipunktewürfen und 21 Punkten zum entscheidenden Faktor der Unterfranken, die bereits ihren zwölften Saisonsieg feierten. Auch Otis Livingston II steuerte 21 Punkte zum etwas überraschenden Erfolg bei.

Das erste Viertel ging noch an die leicht favorisierte EuroLeague-Teilnehmer aus der Hauptstadt. Im zweiten und dritten Viertel drehte das Team von Headcoach Sasa Filipovski dann aber auf, drehte das Spiel. In der Crunchtime verwandelte dann Darius Perry wenige Sekunden vor der Schlusssirene die entscheidenden Freiwürfe zum Sieg. Würzburg zog damit in der Tabelle an den Berlinern vorbei und belegt nun Platz vier.

FC Bayern Basketball baut Serie aus

Derweil hat der FC Bayern Basketball seine Siegesserie in der BBL ausgebaut und auf die enttäuschende Heimpleite in der EuroLeague reagiert. Die Münchner besiegten das Schlusslicht Hakro Merlin Crailsheim mit 98:81 (52:38), Carsen Edwards war mit 23 Punkten Topscorer. Der Pokalsieger steht in der BBL nun bei neun Siegen in Folge.

Besonders im zweiten Viertel (31:11) überzeugte das Team von Trainer Pablo Laso und rehabilitierte sich beim Publikum für die vorherige Leistung: Am Freitagabend gegen EuroLeague-Schlusslicht ASVEL Lyon-Villeurbanne hatten die verletzungsgeplagten Bayern in eigener Halle mit 64:76 verloren.