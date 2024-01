Basketball-Krimi mit glücklichem Ende für den FC Bayern

Am 24. Spieltag der EuroLeague ist dem FC Bayern Basketball der zehnte Sieg geglückt. Genen den Heimklub von Bayern-Headcoach Pablo Laso brauchten die Münchner aber eine gehörige Portion Glück und Nerven wie Stahlseile, um den wichtigen Erfolg unter Dach und Fach zu bekommen. am Ende war es Nick-Weiler-Babb, der mit einem Dreipunktewurf die Weichen auf Sieg stellte.

Vitoria rettet sich in die Overtime

Nach nervösem Beginn auf beiden Seiten setzten sich die Münchner vor allem dank Serge Ibaka bis zur ersten Viertelpause ein wenig ab (25:19). Im zweiten Abschnitt sah es dann lange Zeit so aus, als könnten die Bayern ihren Vorsprung ausbauen, doch zum Ende des Viertels kamen die Spanier mit zwei Drei-Punktewürfen wieder ran (56:52).

Auch nach der Pause blieb es zunächst ein enges Spiel. Erst im Schlussviertel konnten sich die Münchner wieder auf bis zu neun Punkte absetzen (89:80/94:85). Doch in der Crunchtime versagten den Bayern die Nerven. Die Spanier machten Punkt um Punkt gut. Die vorher offensiv so starken Münchner trafen nun nichts mehr. Drei Sekunden vor dem Ende traf Codi Miller-McIntyre für Vitoria zum 94:94 - das bedeutete: Verlängerung.

Weiler-Babb sorgt für die Vorentscheidung

In der Overtime ging es hin und her. Erst Weiler-Babb mit seinem Dreier zum 110:107 brachte die Vorentscheidung. Die Spanier trafen zwar noch einmal zwei Freiwürfe, am Ende behielten die Bayern dank zwei weiterer getroffener Freiwürfe von Carsen Edwards mit 112:109 die Oberhand.

Mit 21 Punkten war Ibaka bester Werfer der Bayern. Bei Vitoria kam Markus Howard auf 27 Punkte. Der fehlte den Gästen in den entscheidenden Sekunden wegen seines fünften Fouls.

Mit nun zehn Siegen wahrten die Münchner die theoretische Chance, noch die Play-offs der besten acht Teams zu erreichen. Bereits am Donnerstag muss dafür aber ein weiterer Heimsieg her, wenn der griechische Topklub Olympiakos Piräus in München zu Gast ist.