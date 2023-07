Min-jae Kim: Mr. Zuverlässig als Langzeit-Lösung beim FC Bayern?

Bayerns Innenverteidiger: Über 300 Millionen und keine Lösung

Das liegt auch daran, dass es den Münchnern trotz hoher Transferausgaben nie gelungen ist, eine konstante Besetzung in der Hintermannschaft zu finden. Besonders auf der Innenverteidigerposition herrschte in der Bayernkabine ein steter Wechsel. Für Medhi Benatia, Mats Hummels, Niklas Süle, Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Tanguy Nianzou, Upamecano und Matthijs de Ligt gaben die Münchner in den vergangenen Jahren mehr als 300 Millionen Euro aus. Wirklich zufrieden war der Rekordmeister mit den meiste aber nicht.

Das Projekt Nianzou ging nicht auf. Benatia, Süle und Hummels bescheinigte man letztlich, nicht in der Kategorie "Weltklasse" beheimatet zu sein. Die Zeit von Rekordeinkauf Hernandéz ging nach vielen Verletzungen nun zu Ende - und auch Pavard würde wohl gerne den Verein wechseln. Upamecano, trotz seines jungen Alters, dürfte in der kommenden Saison seine letzte Chance bekommen, zu beweisen, dass er das Zeug für den FC Bayern hat.

Min-jae Kim: Optimismus trotz geringer Stichprobe

Einzig mit de Ligt waren die Serienmeister wirklich zufrieden. In seiner ersten Saison bewies der junge Niederländer, dass er ein Spieler ist, der endlich Konstanz auf der Innenverteidiger-Position bringen könnte. Nun soll Kim es ihm als Abwehrpartner gleichtun. Doch ob Kim tatsächlich die ersehnte langfristige Lösung bei den Münchnern sein kann, muss sich erst zeigen. Denn auch wenn Kim im vergangenen Jahr der beste Verteidiger der Serie A war, so ist er in Europa noch immer ein recht unbeschriebenes Blatt. Es war erst die zweite Saison, die er in Europa spielte, die erste (nach Fenerbahce Istanbul) in einer Spitzenliga.

Der Preis für Kim ist vergleichsweise gering. Und Grund zur Hoffnung gibt es genug: Mit einer Passquote von über 90 Prozent ist er ähnlich ballsicher wie seine neuen Kollegen de Ligt und Upamecano. Seine Zweikampfquote ist jedoch erheblich besser: Zu 87 Prozent gewinnt er die Zweikämpfe, in die er geht. Verglichen mit den 62 Prozent der Bayern-Verteidiger ist das eine deutliche Steigerung - allerdings wird Kim in München deutlich höher verteidigen als in Neapel und weniger Unterstützung haben. Im Kopfballspiel ist er ähnlich stark wie de Ligt.

Doch die vielleicht beste Nachricht: Der 26-jährige Südkoreaner gilt als absolut verlässlicher Innenverteidiger, dem kaum ein Fehler unterläuft. Alleine das würde der Bayern-Defensive guttun.