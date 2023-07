Frauenfußball-WM 2023 in Auckland feierlich eröffnet

Im Eden Park wurde die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland mit einer bunten Zeremonie und einer Verbeugung vor den First Nations feierlich eröffnet.

Mit insgesamt 32 Teams nehmen an dieser WM so viele wie bei bislang keinem anderen Weltturnier der Fußballerinnen teil. Das Auftaktspiel bestreiten die neuseeländischen Gastgeberinnen und Norwegen. Vor dem Anpfiff gab es eine Schweigeminute. Da am Morgen ein Mann auf einer Baustelle im Zentrum der Metropole zwei Personen getötet und mindestens sechs weitere verletzt. "Natürlich sind solche Nachrichten immer erst mal ein Schock, wir haben auch darüber gesprochen", berichtete Nationalspielerin Kathrin Hendrich auf der DFB-Pressekonferenz.

Zweites Spiel Australien gegen Irland

Die Australierinnen treten danach gegen Irland in Sydney an (12.00 MESZ/ARD). Das deutsche Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg startet am Montag in Melbourne gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ/ZDF) ins Turnier. Weitere Gruppengegnerinnen sind Kolumbien und Südkorea. Das deutsche Team will sich ein Jahr nach dem Erreichen des EM-Finales zum dritten Mal nach 2003 und 2007 den WM-Titel sichern. Das Finale wird am 20. August in Sydney ausgetragen.