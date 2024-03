Wintersport-Ticker: Preuß fehlt auch beim Weltcup-Finale

06.51 Uhr: Para-WM - 17-jährige Biathletin Kazmaier holt Dreifach-Gold

Linn Kazmaier war bei der Para-Biathlon-WM in Prince George in Kanada wieder einmal die überragende deutsche Athletin. Die 17-Jährige aus Römerstein gewann bei ihren drei Einzel-Starts im Sprint, im Einzel und im Verfolgungsrennen jeweils Gold, dazu Silber im Team. Im Vorjahr in Östersund hatte sie gar viermal Gold gewonnen. Bei den Paralympics 2022 in Peking hatte Kazmaier im Alter von 15 Jahren mit fünf Medaillen, darunter einmal Gold, erstmals für Aufsehen gesorgt.