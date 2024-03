Lucas Braathen - Comeback für Brasilien im Ski-Weltcup

"Ich fühle Freude und Liebe. Ich bin begeistert, die Brasilianer in einer neuen Sportart zu vertreten. Das ist eine große Sache für mich", bestätigte Lucas Braathen die seit Tagen kursierenden Gerüchte um sein Comeback im Gespräch mit "Globo Esporte". Am Donnerstagvormittag will sich der 23-Jährige außerdem bei einer Pressekonferenz in Salzburg erklären.

Braathen, der bisher für Norwegen fuhr, sagte in dem Gespräch weiter: "Ich bin mit der Liebe zum Sport aufgewachsen, habe mit meinen Cousins und Freunden auf den Straßen von São Paulo Fußball gespielt. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt." Der 23-Jährige wolle "zeigen, dass man ein anderer Mensch sein, aber dennoch zu den Besten im Sport zählen kann".

Rücktritt unter Tränen

Braathen war im Oktober völlig überraschend und nur wenige Tage vor dem ersten Weltcuprennen der Saison in Sölden zurückgetreten. Unter Tränen sagte er damals, er habe sich "fast immer dafür entschieden, das zu tun, was mich am glücklichsten macht. Das ist es, was mir wichtig ist." Nachdem er sich für den Rücktritt entschieden hatte, sei er zum ersten Mal seit einem halben Jahr "glücklich" gewesen.

Die Skiwelt trafen die Worte des norwegischen Siegfahrers völlig aus dem Nichts. Noch in der Saison 2022/23 gewann er die Slalom-Kugel, er holte sich vier Weltcupsiege, stand vier weitere Male am Podest.

Paradiesvogel im Skiweltcup

Lucas Braathen gilt als Paradiesvogel im Skiweltcup, mit seiner extrovertierten Art fiel er auf und zog auch abseits der Pisten Massen an. Er tanzte mal Samba im Zielgelände von Schladming, lackiert sich die Nägel, trägt Röcke, designt Mode und legt als DJ auf.

Zwischen den vielen Rennen und Trainingscamps machte er regelmäßig Abstecher nach Paris, er ging als Model über den Laufsteg der dortigen Fashion Week. Für sein ausgefallenes Äußeres eckte er im Skiweltcup-Zirkus aber auch an, musste vor allem in den Sozialen Medien Kritik und Hass einstecken.

Als einen Hauptgrund für seinen Rücktritt nannte Braathen damals die Auseinandersetzung mit dem Verband. Norwegens Skiverband hält die Vermarktungsrechte an seinen Spitzenathleten, was zur Folge hat, dass diese keine privaten Sponsoren akquirieren und zeigen können. Braathen bekam etwa eine Geldstrafe auferlegt, weil er ein unerlaubtes Fotoshooting für eine Modefirma machte.

Heiratsantrag von Felix Neureuther

Im Januar war Braathen zu Gast im BR24Sport-Podcast "Pizza & Pommes" mit Felix Neureuther. Neureuther hatte dem Norweger am Tag seines Rücktritts ein Heiratsangebot gemacht. Unter Braathens Rücktritts-Post auf Instagram schrieb Neureuther: "Ich kann das nicht glauben. Wenn es wegen des Verbandes ist, würde ich dich heiraten und dann kannst du für Deutschland starten. Meine Frau wäre damit völlig einverstanden."

Bei der Podcast-Aufnahme im Januar im Rahmen der Hahnenkammrennen in Kitzbühel gaben sich die beiden Skistars dann auch wirklich - wenn auch behördlich nicht ganz korrekt - das Ja-Wort.