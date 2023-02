Wintersport-Ticker: Ski-WM - Aicher 23. nach erstem Durchgang

So, 19.45 Uhr: Ski-WM eröffnet

In den kommenden beiden Wochen werden über 600 Athleten in insgesamt 13 Rennen bei der Alpinen Ski-WM 2023 um die Medaillen kämpfen. Offiziell eröffnet wurden die Titelkämpfe von Frankreichs Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra, vom Präsidenten des WM-Organisationskomitees Bernard Front und vom Präsidenten des Ski-Weltverbands FIS Johan Eliasch. Die festliche Veranstaltung trug das Motto "Hearts racing together". Die Kombination der Frauen eröffnet am heutigen Montag die WM auch sportlich.