Wintersport-Ticker: Roman Rees über Bö: "Hat wild geschossen"

8.22 Uhr: Ski-WM - Sander hat den "Killerinstinkt"

Skirennfahrer Andreas Sander verfügt nach eigener Aussage über den nötigen Killer-Instinkt, um bei der Weltmeisterschaft in Frankreich auf das Podest zu fahren. "Ich bin ein Fahrer, bei dem es so ausschaut, als hätte er keinen. Aber innerlich spüre ich natürlich, dass es brennt und dass es richtig zur Sache geht", sagte der 33-Jährige vor der Abfahrt an diesem Sonntag. Bei der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo hatte Sander überraschend Silber gewonnen.