Ex-Skirennfahrerin Fanchini mit 37 Jahren gestorben

Die italienische Ex-Skirennfahrerin Elena Fanchini ist im Alter von nur 37 Jahren gestorben. Das hat ein Sprecher des italienischen Verbandes, Fisi, auf Anfrage bestätigt. Demnach starb Fanchini in ihrem Haus nahe Brescia.

Fanchini kämpfte gegen den Krebs

Bereits 2018 verhinderte ein Tumor, dass die Skirennfahrerin an den olympischen Winterspielen 2018 teilnehmen konnte. Fanchini versuchte nach einer erfolgreichen Behandlung noch einmal in den Weltcupzirkus zurückzukehren, das gelang ihr jedoch nicht. 2020 beendete sie schließlich ihre sportliche Karriere.

Wie italienische Medien berichteten, brach der Krebs im August des vergangenen Jahres wieder aus. Die italienische Top-Skirennfahrerin Sofia Goggia hatte Fanchini jüngst den Sieg in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo gewidmet.

WM-Zweite und Weltcupsiegerin

Ihr größter Erfolg war wohl die Silbermedaille in der Abfahrt bei den Weltmeisterschaften 2005 in Santa Caterina. Außerdem gewann Elena Fanchini zwei Weltcup-Abfahrten, 2005 in Lake Louise und 2015 in Cortina d'Ampezzo.